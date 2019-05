La Spezia - Sono pochissimi i biglietti rimasti in vendita ai botteghini del Picco dove alle 21.00 Spezia e Cittadella si giocheranno l'accesso al secondo turno dei play-off promozione di Serie B. Dopo i seimila tagliandi emessi ieri infatti oggi la prevendita è andata avanti spedita e soprattutto per quanto riguarda la Curva Ferrovia, cuore del tifo aquilotto, i posti liberi sono ormai pochissimi. Si va verso la ricostruzione del “muro bianco” che ha sempre accompagnato la squadra nei momenti decisivi come questo.

Restano poche poltroncine anche in gradinata, soprattutto nelle file bassissime, mentre la tribuna è già piena. L'unico settore “sguarnito” sarà dunque quello lato piscina visto che da Cittadella non è previsto l'arrivo di molti tifosi granata.

REDAZIONE

17/05/2019 18:35:25