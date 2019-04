La Spezia - "Personalmente non amo mai parlare delle decisioni arbitrali, ma oggi il match è stato fortemente condizionato da queste e certe situazioni è inutile negarle". Così Eugenio Lamanna si esprime al termine della partita persa a Cosenza. "Dispiace tornare a casa senza nemmeno un punto, ma la squadra ha dato vita ad una buona prova in una gara decisa dagli episodi, a partire dalla severa espulsione di Mora, arrivata oltretutto sugli sviluppi di un calcio d'angolo inesistente".

"Oggi eravamo partiti bene, a differenza delle scorse uscite in cui gli avvii erano stati sottotono, interpretando una buona gara anche in inferiorità numerica e voglio fare i complimenti a tutta la squadra, perchè reggere fisicamente oltre settantacinque minuti in dieci uomini, mettendo anche in difficoltà gli avversari su un terreno pesante non è da tutti: il risultato ci condanna, ma dobbiamo andare avanti con questa mentalità. In classifica è cambiato poco o niente, ora dipende solo da noi, ma, ripeto, con questa mentalità possiamo chiudere davvero bene la stagione, perchè siamo una squadra matura e determinata".



22/04/2019 23:46:19