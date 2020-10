"La Juventus? La più forte, ma per noi sono tutte grandi in serie A"

La Spezia - "Ci prepariamo come abbiamo fatto per affrontare Sassuolo, Milan, Udinese, Parma e Fiorentina. Per noi sono tutte grandi squadre perché noi siamo in costruzione. Ogni partita va preparata come fosse quella decisiva". Così Vincenzo Italiano, che da domani ha tre giorni per puntare la partita contro la Juventus di domenica con l'obiettivo di non sfigurare. "Dobbiamo curare ogni dettaglio, sapendo che i pronostici sono tutti per la squadra più forte d'Italia. Ma daremo il massimo e dobbiamo avere la mentalità di chi vuole ottenere qualcosa di impensabile".

28/10/2020 17:33:21