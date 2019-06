La Spezia - "E' diverso dagli altri". Il Trapani del miracolo promozione, ok. Ma c'è chi si ricorda anche l'Arzignano di mister Vincenzo Italiano, la prima creatura del tecnico emergente che ha in mano i destini dello Spezia. Tra chi aveva seguito la piccola e sorprendente realtà del Vicentino c'è Andrea Grammatica, direttore sportivo delle giovanili della Spal e spezzino di origine. Scandagliando i campi della Pianura Padana alla ricerca di spunti era saltato fuori questo gruppo che giocava un bel calcio e che avrebbe vinto i playoff contro una corazzata come il Mantova. "C'era questo allenatore abituato a giocare con i giovani, che faceva un calcio innovativo. Ero incuriosito di vedere come lavorava e così ho seguito anche qualche allenamento".



Altri raccontano che all'arrivo c'era mezza squadra spiazzata, giocatori che non sapevano se rimanere. Alla fine dell'anno nessuno voleva vedere Italiano andare via. Ma il professionismo già chiamava in quel di Trapani. E il verbo del coraggio sarebbe andato avanti ancora. "Forse anche per cause di forza maggiore, ma mettere sulla linea difensiva un mediano e usare un trequartista come terzino non è da tutti - racconta Grammatica - Taugourdeau è un regista e ha giocato centrale, Costa Ferreira io lo presi per l'Entella e amava stare dietro le punte. Per fare un'operazione del genere devi trasmettere grande passione. Poi sai, fare esperimenti in serie D è una cosa, farlo a Trapani in un contesto diverso e con profili diversi è a ben diverso".



E il contesto spezzino è ancora un'altra cosa, Grammatica lo sa. "Una scelta coraggiosa di Angelozzi, ma il giusto - continua - Chi ha seguito gli ultimi due anni di Italiano tra gli addetti ai lavori sa che tutti pensavano che sarebbe andato a fare la serie B in ogni caso. Consigli? Spero che rimanga sé stesso, che non si faccia condizionare da nulla e mantenga la forza delle sue idee. Quelle di un calcio propositivo, verticale, in cui punti sempre a prevalere sull'avversario dal punto di vista territoriale. Ha grande passione per il suo lavoro, ha voglia di arrivare come la piazza. Sarà sicuramente una delle squadre da guardare con più interesse nella prossima stagione di serie B".

A.BO.

23/06/2019 17:01:34