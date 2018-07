La Spezia - "La richiesta è arrivata piuttosto inattesa, ma nonostante il calciatore fosse importante per il nostro club, la dirigenza ha deciso di non impedire al giovane attaccante di ottenere questa opportunità di contratto. Sveinn sta concludendo le pratiche e sostenendo le visite mediche". E così il Breidablik ufficializza il passaggio di Sveinn Gudjohnsen allo Spezia, con un comunicato che rende l'idea di quanto la società sportiva islandese sia in fondo una grande famiglia.



Un'occasione inattesa per il figlio di Eidur Gudjohnsen, mito del calcio islandese, quella offerta dal club aquilotto. La possibilità di confrontarsi con la serie B e con il calcio italiano, di mettere i tacchetti in continente. Al padre arrivò addirittura a soli 16 anni e gliela offrì nientemeno che il PSV Eindhoven. Non si abbatté neanche dopo un infortunio che lo rispedì in patria molto presto. Se la tenacia è quella paterna, ci sono i presupposti per fare bene per Sveinn, che troverà un campionato molto competitivo, agonisticamente probante e tatticamente complesso.



L'attaccante, vent'anni compiuti a maggio, nelle scorse due stagioni ha messo assieme 7 reti in 31 partite con la maglia del Blika insieme a 17 presenze con la nazionali giovanili. Si dovrebbe aggregare domani ai compagni nel ritiro di Pontremoli, la presentazione dovrebbe avvenire la prossima settimana insieme a quella di Elio Capradossi. "Grazie per gli splendidi momenti", il saluto di Sveinn al suo vecchio club tramite Instagram con una foto che lo ritrae in maglia verde.



La dinastia dei Gudjohnsen è peraltro ancora destinata a far parlare di sé nel mondo del calcio. Dal nonno Arnor al padre Eidur si arriva fino ai tre figli di questo. Sveinn è infatti il maggiore, poi ci sono Andri Lucas, che ha 16 anni e gioca nelle giovanili del Real Madrid, e Daniel Tristan, tredicenne, già nel giro delle nazionali islandesi.

A.BO.

25/07/2018 17:23:52