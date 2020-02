La Spezia - "Gala ha sentito un fastidio all’adduttore, è venuto qui per un provino prima dei compagni e non se l’è sentita di scendere in campo". Così Vincenzo Italiano spiega il forfait del bulgaro nel sabato che poteva rivederlo finalmente titolare dopo cinque mesi. "A quel punto avevo il dubbio tra Gudjohnsen e Gyasi, perché Nzola non ce la faceva a partire dall’inizio. Ho preferito Manu perché stiamo crescendo in qualità e palleggio e lui poteva farci continuare in quella direzione. Ho avuto il dubbio fino all’ultimo. Mi auguro non sia nulla di grave per Gala. Non sono cose gravissime questi infortuni muscolari, ma sono cose mi stanno dando fastidio visto che non è il primo".

A.BO.

15/02/2020 22:07:34