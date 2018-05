La Spezia - Di poche parole, ma decise. Così Alberto De Francesco lascia parlare i fatti, quelli che ne hanno decretato la scoperta nell'ultimo mese di campionato. Complice gli infortuni di Mastinu, Palladino e Ammari, il romano sfrutta al meglio la propria occasione di mettersi in mostra e si candida ad essere protagonista dalla prossima stagione. Il duttile centrocampista ha parlato del suo adattamento al salto di categoria e del suo futuro posizionamento tattico, lui che ha giocato da regista, mezzala e trequartista. Il tutto, senza dimenticarsi di sottolineare come lo Spezia onorerà al massimo la partita di venerdì, cercando di regalare un'ultima gioia ai propri tifosi.



Ad Avellino è arrivata una sconfitta a seguito comunque di una buona prestazione.

"Sì, abbiamo interpretato la gara nei migliori dei modi, volevamo portare a casa la vittoria, purtroppo così non è stato. Credo che abbiamo fatto una buona gara al di là del risultato".



Pian piano si è ritagliato il suo spazio all'interno di questo Spezia...

"C'è voluto del tempo, difatti i primi mesi ho avuto meno spazio. Dovevo capire l'ambiente e altre dinamiche, adesso sono contento di quello che sto facendo. Ringrazio il mister per le opportunità che mi sta concedendo. Sto lavorando sodo, cerco di migliorare ogni giorno. Ad Avellino ho fatto la mezzala dopo tante partite sulla trequarti, mi adatto alle esigenze della squadra e dell'allenatore. Sono contento di potermi esprimere in più ruoli".



Gallo ha ribadito che lei farà una bella carriera da regista davanti alla difesa.

"In quel ruolo posso crescere molto, ogni tanto anche in allenamento lo faccio, cerco di migliorarmi anche in quello quando ho la possibilità di farlo. Se posso fare più gol? Per le occasioni che mi capitano sicuramente non le sfrutto così tanto e questa è una delle cose in cui devo migliorare. Ho sicuramente la possibilità di fare qualche gol in più a stagione".



Il salto di categoria è arrivato al momento giusto?

"Credo che se una cosa deve arrivare arriva, o prima o dopo arriva. A gennaio è accaduto forse nel momento più adatto. Sono contento del mio percorso, penso di aver conosciuto la serie B al momento giusto. Lasciare Reggio Calabria è stato difficile, dopo un anno e mezzo fantastico, ma la volontà di migliorarmi mi ha spinto a cogliere questa occasione al volo, conscio che avrei potuto fare tanta panchina. Sapevo di dover fare sacrifici e sto continuando a farli".



Ritiene ci sia una buona base per il prossimo anno?

"Assolutamente. Per me è stato facile ambientarmi, per via del gruppo molto unito, che sa scherzare e sa essere serio nel momento in cui serve esserlo".



Adesso il Parma, ultima di campionato.

"La nostra volontà è quella di fare una grande partita e portare a casa il risultato, cercando di finire l'anno nel migliore dei modi. Chi vedo favorita davanti? Forse il Frosinone si è meritato la promozione più di altre, per i play-off invece non saprei pronosticare granchè, sono partite sempre particolari. Sicuramente saranno affascinanti e belle. C'è un forte rammarico in noi perchè volevamo raggiungerli. Non dobbiamo farne una tragedia, ma dobbiamo capire dove potevamo fare meglio, in alcune occasioni abbiamo fatto qualche errore di troppo e l'analisi di oggi ci servirà per il futuro".

MARCO PASSALACQUA

14/05/2018 13:44:57