Veschi (Art.1): "La spesa fuori dal comune? Speriamo che il governo impugni"

La Spezia - "I dati dal 22 aprile al 28 aprile ci dicono che la situazione dei contagi è di evidente criticità, sia in Liguria che in Piemonte. Ciò non è giustificabile semplicemente con il maggior numero di tamponi effettuati. Negli ultimi 7 giorni, infatti, il numero dei contagiati è aumentato, rispettivamente, in Liguria del 12,3% e in Piemonte del 11,9%. In questa grave situazione, l'assessore della Regione Liguria Giampedrone annuncia che 'la regione Liguria permette di andare a fare compere in altri comuni'. Sono matti o irresponsabili? In questo modo, si favorisce ulteriormente il diffondersi del contagio. Spero che il governo centrale impugni immediatamente questi decreti regionali". Lo dichiara Moreno Veschi de coordinamento provinciale di Art.1.

REDAZIONE

30/04/2020 19:56:44