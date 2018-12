Variante Aurelia, Orlando (Pd): “Bene Anas, ora tempi rapidi e garanzie per i lavoratori”

- "Bene l'approvazione del progetto esecutivo del primo stralcio funzionale del terzo lotto della Variante Aurelia. Da tempo il territorio sollecitava Anas e il Governo in questa direzione, io stesso mi sono fatto promotore di due interrogazioni parlamentari per spiegare le difficoltà che la città sta vivendo a causa del blocco del cantiere". Sono le parole dell'onorevole Andrea Orlando, parlamentare del Partito democratico, che commenta le novità sul Terzo lotto della variante (leggi qui ). "Ringrazio Anas - prosegue Orlando - per il lavoro svolto, ora servono tempi rapidi per la ripresa dei lavori e per il loro completamento anche in relazione ai due seguenti stralci funzionali. E' importante che i lavoratori lasciati a casa per la chiusura del cantiere possano riprendere a lavorare, per dare alla città un'infrastruttura fondamentale per la viabilità e per il porto spezzino".