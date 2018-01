La Spezia - La IV Commissione consiliare si riunirà d'urgenza nei prossimi giorni per parlare di prevenzione primaria, con un occhio di riguardo per quanto riguarda la situazione vaccinale spezzina. La commissione, presieduta dal consigliere di maggioranza Marco Frascatore, viene infatti convocata dopo che la consigliere Pd Dina Nobili ha presentato e poi ritirato - per consentire tutti gli approfondimenti del caso - un ordine del giorno a tema vaccini. Alla commissione prenderanno parte anche l'assessore alla sanità Gianmarco Medusei e rappresentanti della Asl 5.



“La prevenzione primaria - dichiara il presidente Frascatore - ha il suo campo d’azione sul soggetto sano e si propone di mantenere le condizioni di benessere e di evitare la comparsa di malattie attraverso un insieme di attività, azioni ed interventi che potenziando i fattori utili alla tutela della salute mirano a ridurre gli effetti dovuti a determinati fattori di rischio o ad una certa patologia ("profilassi"), promuovendo la salute e il benessere individuale e collettivo.



Affrontando le diverse tematiche e in particolare i quattro fattori di rischio come il fumo, l’alcol, sedentarietà e un’alimentazione scorretta, nelle precedenti sedute ci si è posti l’obiettivo di iniziare un percorso condiviso affinché si crei, attraverso differenti iniziative, una forte sensibilizzazione nella comunità cittadina per far comprendere al meglio le opportunità derivanti da una cultura cosciente di tutti quei comportamenti che possano limitare i rischi legati ad uno scorretto stile di vita.



Laddove di nostra competenza, nel prossimo futuro, vorremmo porci quale partner dell’ASL 5 nelle diverse attività patrocinando, per esempio, un evento aperto alla popolazione dedicato all’approfondimento la questione vaccinazioni obbligatorie tema all’ordine del giorno che, a nostro avviso, richiede per l’importanza che ricopre una particolare attenzione e descrizione.

Pensiamo quanto possa essere importante ed interessante un coinvolgimento delle scuole dando cosi un supporto a quanto già i docenti quotidianamente fanno.



Creare una partecipazione attraverso incontri dedicati tra medici specialisti e studenti affrontando non solo tematiche antifumo alcol educazione sessuale e altre ancora ma, cosi come fatto rilevare dal vice presidente Centi, anche all’impatto che l’utilizzo delle nuove tecnologie (cellulari,computer) hanno sull’apprendimento dei giovani o in generale a livello comportamentale e psicosociale".



"Un argomento - conclude Frascatore -, e non l’unico, quello della prevenzione primaria che sta particolarmente a cuore, sia all’Amministrazione che alla IV Commissione permanente, e su cui daremo supporto rafforzando le attività di promozione della salute verso la popolazione che già l’ASL Spezzina attraverso il proprio lavoro ha messo in campo con tanta serietà e passione".

REDAZIONE

23/01/2018 21:13:28