- Dagli oltre 36mila voti per la Lega ai 68 ottenuti da Autonomie per l'Europa, sono numerosi i successi e le debacle vidimati dallo spoglio delle urne delle 260 sezioni spezzine in questa tornata elettorale europea.Nella provincia della Spezia il risultato della Lega di Salvini (34,85 per cento) è in linea con quello nazionale, ma nettamente inferiore a quello della circoscrizione (leggi qui ).Ancora una volta il Pd conferma di aver perso la corona di primo partito, ma riesce a tenere botta e ottiene il 26,35 per cento.In forte calo rispetto alle Politiche di un anno fa il Movimento cinque stelle, che in provincia si ferma al 16,1 per cento, facendo comunque molto meglio rispetto all'esito circoscrizionale, dove si riscontra un 5 per cento in meno, trasferito per intero agli "alleati" di governo.Male, malissimo, Forza Italia, che arriva soltanto al 6,7 per cento, tallonata sempre più da vicino da Fratelli d'Italia (5,25 per cento).Non superano la soglia di sbarramento tutti gli altri.E' quasi incedibile il confronto con quello che era stato l'esito delle Europee del 2014. Il Pd, nello Spezzino, arrivò addirittura al 47 per cento: allora uno spezzino su due aveva premiato Matteo Renzi, oggi uno su tre ha votato per Matteo Salvini. E se si pensa che allora la Lega fatico a superare lo sbarramento del 4 per cento (ottenendo il 4,5) si comprende come tutto possa cambiare nel giro di cinque anni.Al Movimento cinque stelle allora andarono quasi 25mila schede, pari al 23 per cento: oggi ne ha perse 10mila. Tantissime, ma non paragonabili alle oltre 25mila perse dal Pd, insieme al 20 per cento dei voti.Dimezzati i voti e le percentuali anche per Forza Italia.LEGA SALVINI PREMIER 36.462 voti - 34,85%PARTITO DEMOCRATICO 27.570 voti - 26,35%MOVIMENTO 5 STELLE 16.849 voti - 16,10%FORZA ITALIA 7.010 voti - 6,70%FRATELLI D'ITALIA 5.489 voti - 5,25%+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 2.726 voti - 2,61%LA SINISTRA 2.392 voti - 2,29%EUROPA VERDE 2.040 voti - 1,95%PARTITO COMUNISTA 1.345 voti - 1,29%POPOLARI PER L'ITALIA 938 voti - 0,90%PARTITO ANIMALISTA 637 voti - 0,61%CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 406 voti - 0,39%PARTITO PIRATA 269 voti - 0,26%POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 267 voti - 0,26%FORZA NUOVA 144 voti - 0,14%AUTONOMIE PER L'EUROPA 86 voti - 0,08%