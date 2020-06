Una settimana di presidio per la sanità pubblica

La Spezia - Da lunedì 22 a lunedì 29 giugno, tranne sabato e domenica, LeAli a Spezia, Partito Democratico, Italia Viva, Linea Condivisa, Rifondazione Comunista, Art 1, Arci, Manifesto per la Sanità saranno tutti i giorni in presidio di fronte all'Ospedale Sant'Andrea in Via Veneto per difendere e rilanciare la sanità pubblica.



Otto giorni di mobilitazione continua per un nuovo Ospedale pubblico, moderno ed efficiente; per visite ed esami diagnostici in tempi certi; per servizi territoriali per la prevenzione e cura, per la famiglia e la maternità consapevole, per anziani, disabili, malattie mentali e malati cronici non autosufficienti; per incrementare i posti letto in linea con i parametri nazionali; per personale stabile e qualificato, per internalizzare i servizi sanitari in appalto tramite l'assunzione diretta del personale a partire dai 158 OSS; per una dirigenza ASL competente, capace, che non perda tempo in dissidi interni e per l'azzeramento di quella attuale. “La pandemia ha dimostrato che se assistiamo le persone sul territorio ed a domicilio possiamo prevenire accessi inutili all'ospedale e salvare vite- affermano gli organizzatori- chiediamo ai cittadini di unirsi a noi in questa battaglia per una sanità pubblica ed adeguata ai bisogni della popolazione.”

Redazione

20/06/2020 10:28:30