La Spezia - All'ora dell'aperitivo il progetto esecutivo era già stato approvato. Giusto in tempo per arrivare in forma cartacea al tradizionale brindisi sotto la frana di Montalbano, per cui la definizione di convitato di pietra è quantomai calzante. L'incontro ai piedi della slavina di terra che da otto anni divide le comunità di Montalbano da quella di Isola potrebbe essere stato l'ultimo. "E' l'ultimo, il prossimo sarà un aperitivo sul ponte e non più sotto la frana", assicura il sindaco Pierluigi Peracchini appena sceso dall'auto.



In località Serenella ci sono già una trentina di persone, accomodati sulle sedie di plastica che hanno recuperato dal letto del Torrente Dorgia che hanno ripulito solo qualche giorno fa. Proteggono quel pezzo di collina dall'incuria, ma contro la frana sono rimasti inermi e in attesa. Ci vogliono le istituzioni per smuovere quelle tonnellate, ci vogliono gli 1,2 milioni di euro stanziati da Genova per un pezzo di città dove ci si era spesi parecchio in campagna elettorale. I soldi ci sono e così le speranze. "Perché un ponte e non un tunnel come avevano ipotizzato i comitati? Perché abbiamo svolto indagini geologiche approfondite con carotature importanti, scoprendo che il problema è a circa 35 metri di profondità dove c'è una discontinuità di materiale", illustra l'assessore Luca Piaggi che da geologo non si nega qualche approfondimento.



Trova pane per i suoi denti nelle obiezioni dei rappresentanti del comitato presieduto da Pasquale Iodice. E i massi che continuano a cadere? Che certezza c'è che non finiranno sulla nuova strada sospesa? "In alto è tutta arenaria che si sfalda con il sole in estate e si spacca con la pioggia in inverno", fa notare l'ingegner Enrico De Vita. "É impossibile bloccare ogni singola pietra - ammette l'assessore - Bonificheremo la parte superiore, poi ci sono situazioni particolari che si possono vedere dopo. I progettisti al momento non vedono rischi. Importante è cercare di evitare il contatto tra la strada e il possibile arrivo delle pietre, per questo abbiamo scelto un ponte e non un tunnel".



La frana è cresciuta in questi anni di attesa. Prima era una lingua di detriti di alcuni passi un paio di metri di altezza. Ora è un rilievo disordinato, alto almeno sei metri e lungo ben di più. Ci cresce il finocchietto selvatico, ma gli steli sono piegati in avanti quasi a voler guardare oltre il guard rail. Le piante sono spinte all'inchino dalla frana che continua inesorabile a muoversi, lungo una direttrice lungo la quale si scarica l'acqua che cola dal pendio. Le ruspe creeranno uno spazio per le temute 'colate rapide' caratteristiche dei primi giorni di grande pioggia tra autunno e inverno. "C'è spazio sotto il nuovo ponte per il deflusso a valle dell'acqua - indica Piaggi sul rendering - Il materiale che si accumula sotto? Sarà eliminato secondo necessità. L'asta verrà pulita regolarmente, è questo il principale aspetto di manutenzione".



L'appalto entro fine estate, il cantiere aperto tra ottobre e novembre. I lavori finiti entro un anno. Il cronoprogramma è questo e va in parallelo con l'intervento simile di Viseggi che peraltro ha un costo sulla stessa linea. Nel 2019 di questi tempi forse non si vedranno più turisti ingannati dai navigatori satellitari ignari della longeva frana, che portano frotte di stranieri a pochi passi dagli agriturismi delle loro vacanze. L'agognata meta rimane a pochi passi, ma per raggiungerla tocca tornare in città e attraversarla tutta e per imbroccare la salita giusta. "E magari quelli di Montalbano torneranno a messa a Isola. Tanti non si vedono più ormai", dice un residente prima di puntare il rinfresco.

ANDREA BONATTI

24/07/2018 20:50:00