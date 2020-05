La Spezia - "Sulla riapertura della mobilità interregionale il ministro Boccia ci ha detto 'prendiamoci ancora una settimana prima di cominciare una valutazione', certamente non riaprirà il 18 maggio, forse il 25 maggio, più probabile il primo giugno". Lo ha detto il governatore Giovanni Toti a Radio 24, a proposito della possibilità di spostamenti fra regioni e raggiungimento delle seconde case. "Il 18 maggio il Governo suggerirà la riapertura del commercio al dettaglio in tutto il Paese, molte Regioni compresa la Liguria annunceranno la riapertura di parrucchieri, estetisti e in parte anche della ristorazione, la Liguria auspico sia tra queste".



Poco dopo però proprio Boccia ha precisato che la data ipotizzata è proprio quella ma la riapertura non sarà affatto generalizzata. E se pensiamo alla Liguria e alla sua ubicazione rispetto alle ex zone rosse e alle regioni più colpite dal coronavirus (Piemonte ed Emilia Romagna), la cautela sembra la strada più credibile: "Due regioni a basso rischio - ha detto a Repubblica.it -, a maggior ragione se confinanti, sarà naturale che potranno avere una mobilità interregionale. Però se una regione è ad alto rischio e una a basso rischio, ci saranno inevitabili limitazioni automatiche. Questo meccanismo non è stato ancora definito perché è il più complesso e andrà deciso insieme”.



Tutto quanto dipenderà comunque dal rispetto dei paletti fissati dal Ministero della Salute: si tratta nella fattispecie di 21 indicatori che misureranno la diffusione del contagio e l’efficacia dei dipartimenti sanitari delle singole regioni di tracciare e isolare i focolai. L'analisi ruoterà attorno a tre vettori fondamentali: la capacità di monitoraggio del territorio preso in esame, l'abilità di accertamento diagnostico, infine l'indagine e la gestione dei contatti per stabilire la trasmissione la tenuta dei servizi sanitari.

