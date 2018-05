La Spezia - In merito allo striscione contro l'Anpi comparso nel quartiere di Mazzetta, a firma di Lotta stuentesca, interviene anche il Ministro della giustizia Andrea Orlando.

"Ancora una volta ci troviamo a condannare un atto ignobile - si legge in una nota -, l’ennesimo inquietante episodio di ispirazione fascista che avviene nel giro di poco tempo nella nostra provincia. Una successione crescente di avvenimenti che richiamano simbologie, azioni e lessico della destra peggiore e che rappresentano un dato che non possiamo sottovalutare. Contro tali pulsioni nazifasciste dobbiamo rispondere in maniera unitaria e decisa".

"Tutto questo avviene in un momento in cui il nostro Paese attraversa una fase istituzionale delicata - cpnclude - in cui si è realizzata una saldatura tra forze populiste che con la loro retorica divisiva alimentano paure e tensione sociale. Credo che i cambiamenti in atto richiamino tutti a un forte senso di responsabilità e non fare concessioni sui valori sui quali si fonda e deve continuare a vivere la nostra democrazia".

20/05/2018 16:45:31