La Spezia - "Ho presentato un ordine del giorno al decreto sulla qualità dell’aria che chiede al governo l’impegno a garantire il rispetto del termine relativo allo stop per l’utilizzo del carbone previsto per il 2021 nella centrale Eugenio Montale e la dismissione per quella data. L’odg, che è stato accolto dal governo, nel testo chiede anche di evitare la riconversione a gas del sito di Melara". Lo afferma Raffaella Paita, deputata spezzina di Italia Viva. "Un provvedimento importante - prosegue -, una risposta forte alla nostra città che da tempo aspetta la dismissione di una centrale che ha occupato il nostro territorio. Ora con questo ordine del giorno determiniamo le condizioni perchè Enel mantenga la promessa di uscire dalla fase del carbone nel gennaio 2021 così come previsto dal Governo Renzi, ma anche che si fermi il progetto sulla conversione a turbo gas presentato da Enel al Ministero. I 73 ettari occupati attualmente da Enel sono una vera e grande opportunità per tutta l’economia della provincia e per le fonti rinnovabili pulita. Solo così è possibile garantire e accrescendo i livelli occupazionali".



Redazione

10/12/2019 15:44:24