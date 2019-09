La Spezia - "«Con questa modifica regolamentare abbiamo voluto dare un forte segnale politico, morale ed educativo, non potendo vietare per legge i circhi che prevedono l’uso di animali, abbiamo scelto liberamente di poter assegnare maggior punteggio a chi si presenterà senza animali. Il lavoro sfociato in questa modifica è stato caratterizzato dall’intensa cooperazione con l’assessore Giulia Giorgi, con la quale abbiamo analizzato tutta la parte normativa e le scelte per arrivare ad avere armonia con il regolamento di tutela animali, e le consigliere comunali Federica Paita e Lorella Cozzani. Mi auguro che il consiglio comunale nella sua unanimità approvi la modifica con la speranza un giorno di poter vietare direttamente lo sfruttamento degli animali negli spettacoli circensi». Così l’assessore Lorenzo Brogi in merito alla modifica al regolamento comunale, voluta da Lega-Salvini Premier della Spezia, che verrà discussa stasera durante il consiglio comunale spezzino. "Ci auguriamo - conclude la consigliera Paita - che tanti altri Comuni ci seguano in questa direzione in modo che arrivi a Roma un input maggiore per abolire in toto la legge che permette l'utilizzo di animali selvaggi nei circhi".

Redazione

23/09/2019 10:04:54