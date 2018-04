La Spezia - "Apprendiamo dalla stampa delle nomine di Atc Esercizio. Mai come oggi risulta chiaro ed evidente che l’attuale amministrazione del comune capoluogo e del centro destra ragioni con logiche di spartizione di incarichi, senza nemmeno aver preso in considerazione l’opportunità di fare delle valutazioni istituzionali con i Sindaci della provincia.



Quando, infatti, andrà in porto il processo di riorganizzazione, saranno i Comuni i veri proprietari e riteniamo grave che per logiche del tutto interne al centro destra e di attrito dovuto al mantenimento dei loro equilibri, si sia rinviata addirittura l' assemblea e non si abbia nemmeno avuto il garbo di contattare i Sindaci.



Il tema, poi, di aver riportato il consiglio di amministrazione a tre, invece della nomina dell’amministratore unico, va in questo senso, quello di allargare le maglie della direzione dell’azienda per trovare postazioni utili alla attuale maggioranza, e dando come motivazione la ricerca di più collegialità e maggior rappresentatività dei territori, senza nemmeno avere chiaro al momento se questo comporti un aggravio di costi per l'azienda.



Ci risulta che attualmente i due nomi proposti provengano da Spezia, per cui almeno sul terzo nome da inserire pensiamo sia utile e necessario coinvolgere i sindaci nel dibattito della scelta. Se non avvenisse nemmeno questa volta significherebbe che a giovarne sarebbe solo la tranquillità degli equilibri interni a discapito dell’azienda e dei cittadini che usufruiscono del servizio".



I Sindaci:

Alessio Cavarra - Sarzana

Paola Sisti - Santo Stefano Magra

Alessandro Silvestri - Luni

Daniele Montebello - Castelnuovo Magra

Fiorenzo Abruzzo - Vezzano Ligure

Emiliana Orlandi - Arcola

Alberto Battilani - Bolano

Mario Scampelli - Calice al Cornoviglio

Pietro Mortola - Carrodano

Simone Sivori - Zignago

Mara Bertolotto - Pignone

Ilario Agata - Levanto

Fabrizia Pecunia - Riomaggiore

23/04/2018 19:00:43