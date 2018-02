Salvini propone il ritorno alla leva obbligatoria. E gli spezzini?

La Spezia - Il 23 agosto 2004 con la celeberrima legge Martino, il governo italiano approvava la sospensione del servizio di leva obbligatorio per tutti i giovani uomini italiani al compimento della maggiore età. Un’istituzione durata la bellezza di 143 anni, dalla nascita del Regno d’Italia fino al gennaio 2005 quando ha giurato l’ultimo scaglione di leva, i nati nel 1985. Nella realtà dei fatti quella legge non ha mai abolito la leva obbligatoria, poiché per questo sarebbe necessaria una modifica costituzionale: si è optato per una sospensione e un'eventuale reintroduzione solo “in caso di guerra o di particolari casi di gravissime crisi internazionali”.



I tempi del giuramento. I giovani erano reclutati attraverso le liste di leva comunali, ricevevano una cartolina di “chiamata alle armi” (temuta anche da chi ogni anno doveva ricordarsi di rinviare per motivi di studio se non voleva partire) e dovevano presentarsi al distretto militare per una visita medica e attitudinale di tre giorni. Si poteva essere esonerati dal servizio militare: se si era figli o fratelli di militare deceduto in guerra; se si apparteneva ad una famiglia con almeno sette figli; se si era il terzo figlio maschio, con due fratelli che avevano prestato il servizio militare; se si era unico sostegno economico alla famiglia e se si era orfano di entrambi i genitori. Alla Spezia la Caserma Duca degli Abruzzi, oggi praticamente abbandonata e privata della destinazione d'uso per la quale fu edificata, ha visto migliaia di adolescenti sottoposti ai controlli militareschi nel bel mezzo del percorso scolastico. Dalla visita medica che decretava l’idoneità al servizio militare all'arruolamento passavano molti mesi: potevano anche essere dichiarati “rivedibili” e rimandati a una nuova visita l’anno successivo, oppure si poteva essere giudicati “riformati” e quindi inidonei a prestare servizio militare. Ragazzi che da ogni parte d'Italia arrivavano qualche tempo dopo alla Spezia per il giuramento in Piazza Europa per poi mescolarsi con gli altri, in quella che è sempre stata, anche suo malgrado visto il carattere degli spezzini, una comunità in continuo mutamento.



Alzabandiera alle 7.15. Ogni giorno alzabandiera alle 7.15 e un calendario da leggere al contrario per cancellare i giorni dei dodici lunghissimi mesi che componevano la naja. La Spezia e i marinai, quasi fosse il titolo di un film perchè effettivamente per tutto il secolo scorso la saldatura fra la città e la Marina Militare era evidentissima: alimentava un'economia che oggi non esiste più. E di tornare alla leva militare obbligatoria ha parlato in questi giorni il leader della Lega Nord Matteo Salvini, chiarendo che "di fronte a rigurgiti razzisti e alla minaccia del terrorismo un esercito di leva sia meglio per la democrazia". Ha perfino organizzato un incontro a Milano il leader del Carroccio davanti alle Associazioni nazionali Alpini, Bersaglieri e del Fante proprio per promuovere la reintroduzione di un periodo di servizio obbligatorio per i giovani. Una proposta di legge che reintroduca il servizio di leva su base regionale per sei mesi "farebbe il bene di tante ragazze e ragazzi". In un'intervista a margine Salvini ha detto che "per i nostri ragazzi è meglio battagliare in Parlamento per il servizio militare obbligatorio che per la liberalizzazione di alcune droghe.



Voi che ne pensate: se si ritornasse al passato come la prendereste?

Il giuramento del 1998.

19/02/2018 19:22:35