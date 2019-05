La Spezia - Provincia della Spezia sulle posizioni nazionali e comune capoluogo dove Matteo Salvini supera il Pd di 5 punti percentuali. Anche nella città più popolosa insomma il sorpasso è pienamente avvenuto. A livello provinciale la Lega chiude con il 34,85% (sulle 260 sezioni complessive mentre a Spezia città è al 33,04% per 13.188 voti), il Pd è al 26,35% (27,71% nel capoluogo), il Movimento Cinque Stelle si attesta al 16,1% (15,6% nel comune capoluogo) mentre Forza Italia supera di poco i 7mila voto per il 6,7% e Fratelli d'Italia al 5,25% porta alle urne 5.489 persone. +Europa insieme ad Italia in Comune con 2.726 votanti per il 2,61%.

