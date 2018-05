La Spezia - Lo striscione affisso alla sede dell'Anpi di Mazzetta si aggiunge alla lista di episodi gravi ed inquietanti che troppo spesso si stanno verificando nella nostra città. Il fascismo di ritorno è un fatto, e questa ennesima minaccia ce lo dimostra.



Oltre ad esprimere la doverosa solidarietà all'Anpi, attendiamo una ferma presa di posizione da parte dell'amministrazione, che riteniamo si dovrebbe interrogare in maniera profonda su questi rigurgiti neofascisti verso i quali non può esserci altro atteggiamento che una dura condanna.

La Spezia è profondamente antifascista, e per ciò che ci riguarda non sarà una minaccia notturna a fermare il prezioso lavoro dell'Anpi nè il nostro collettivo impegno a ribadire, in ogni sede e con ogni mezzo, che nella nostra città non c'è spazio per nessuna forma nostalgica di un'epoca che la Storia ha già condannato (e sconfitto).



Augurandoci che verranno individuati gli autori del gesto (dal momento che lo striscione è firmato e non anonimo), ribadiamo la nostra totale vicinanza umana e politica alle compagne e ai compagni dell'Anpi.





Rifondazione Comunista, federazione provinciale La Spezia



20/05/2018 21:22:44