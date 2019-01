La Spezia - “Il tratto di strada di Via Fontevivo che va dal sottopasso della stazione di Migliarina fino all’inizio della casa circondariale e privo di un marciapiede per consentire ai pedoni di transitare lungo la via in totale sicurezza rispetto ai veicoli che percorrono la carreggiata. Negli ultimi anni il numero di persone che percorrono tale tratto si è intensificato, essendovi molti pendolari che, dopo essere arrivati alla stazione di Migliarina, utilizzano Via Fontevivo, incamminandosi per raggiungere il complesso edilizio sito in Via Taviani, sede di numerose aziende presso cui lavorano”. Lo scrive in un’interpellanza il consigliere comunale del Partito democratico Marco Raffaelli che chiede: “Per sapere se è sua intenzione realizzare in quel preciso tratto un marciapiede, e consentire così ai pedoni il transito della Via in sicurezza”.

05/01/2019 15:50:01