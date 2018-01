La Spezia - Andrea Costa e Stefania Pucciarelli, questi i due nomi spezzini che correranno alle politiche per il centrodestra spezzino. Mentre la chiusura delle trattative nella compagine che vede in Giovanni Toti il regista a livello regionale le voci che da settimane indicano i due consiglieri liguri come i candidati in pectore del centrodestra spezzino assumono sempre di più i contorni della certezza.



Se per la lady del Carroccio i giochi sembrano fatti da tempo per la candidatura nel collegio uninominale per il Senato che comprende lo Spezzino e il Tigullio, diversa sorte ha avuto nelle ultime ore la designazione dell'ex sindaco di Beverino nel collegio uninominale che dalla provincia spezzina spedisce verso Montecitorio.

Alcuni rumors davano infatti per compromessa la candidatura di Costa, a causa dell'imposizione dall'alto di Lorenzo Cesa, in quota "Noi con l'Italia" come il consigliere regionale e spezzino, per un collegio considerato sicuro. In questi casi, in Liguria, il centrodestra guarda al Tigullio e all'Imperiese. Sarebbe stata a forte rischio, per il mantenimento degli equilibri tra i partiti della coalizione, la corsa di Costa, che ha alzato la voce rivolgendosi all'ex ministro Maurizio Lupi.

Che sia stata la sfuriata, oppure che il giallo si sia risolto grazie a una scelta di buonsenso non effettuata cinque anni fa (quando venne catapultato nelle liste del centrodestra ligure Augusto Minzolini, dimessosi da senatore dopo la condanna definitiva per peculato), nelle ultime ore dalla Capitale Cesa viene dato in direzione di lidi ben lontani da quelli liguri. L'ex segretario dell'Udc, infatti, dovrebbe finire nel collegio Roma 1, a vedersela con l'attuale premier Paolo Gentiloni.

TH.D.L.

24/01/2018 17:24:30