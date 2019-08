La Spezia - Partita in Passeggiata Morin la festa spezzina della Lega, il partito più in salute del momento. All'ordine del giorno musica, gastronomia e approfondimento politico tra esponenti salviniani. Ieri, serata inaugurale, consiglieri e assessori leghisti del capoluogo hanno fatto il punto della loro attività a Palazzo civico moderati da Lorenzo Viviani – consigliere e deputato – e introdotti dalla senatrice Stefania Pucciarelli, la più 'alta in grado'. L'ex segretaria provinciale, nel suo cappello, ha toccato temi di rilevanza nazionale, focalizzando l'attenzione sulla questione migranti e lasciando in panchina la delicata situazione delle sorti del governo, su cui è lecito aspettarsi si accendano i riflettori in occasione del dibattito di stasera, vista anche la presenza dei parlamentari Pellegrini e Potenti.



“Oggi, in merito alla situazione della Open Arms – ha esordito la senatrice -, è stato aperto l'ennesimo fascicolo contro ignoti per sequestro di persona. Al di là di questo, mi ha stupito sentire un sindaco spagnolo dare a noi lezioni di umanità, quando fino a pochi anni fa la Spagna sparava sui migranti che si avvicinavano alle sue coste. Noi invece non abbiamo mai sparato a nessuno, anzi abbiamo accolto tanta gente e continuiamo a farlo. Le persone rimaste a bordo della nave hanno tutti i controlli sanitari del caso e se sono a bordo è perché non hanno problemi di salute, mentre chi aveva bisogno di cure è stato fatto scendere”. Per Pucciarelli “non possiamo continuare a farci carico di questi arrivi. Noi siamo il primo confine d'Europa e i vari Paesi d'Europa devono fare la loro parte aiutandoci ad accogliere queste persone che sistematicamente vengono messe sulle barche. È evidente che dietro c'è un progetto, che cercano di metterci in difficoltà. Ma Salvini non ha paura, non si fa intimorire da nessuno. Ci sentiamo tutti un po' in battaglia. Due giorni fa, in occasione dell'incontro con Matteo a Spezia, abbiamo visto come si stiano organizzando per impedirci di esprimere liberamente le nostre idee. Ma noi non ci fermiamo di fronte a nulla e, come dice Salvini, siamo disposti a dare la vita per la nostra patria, anche io sono disposta a farlo”.



Pucciarelli ha poi elogiato il lavoro di assessori e consiglieri spezzini: “In due anni Spezia ha fatto uno scatto di qualità. La sinistra ha amministrato per tantissimi anni e con più soldi a disposizione, ma cosa ha fatto con tutti quei fondi? Città e provincia stavano morendo! Hanno lasciato situazioni veramente critiche e piano piano i nuovi amministratori le stanno sistemando ridando dignità al territorio”.

N. R.

17/08/2019 11:00:35