La Spezia - “Stamattina, viaggiando in treno verso Torino, all'altezza di Novi Ligure mi sono ritrovata ad essere l'unica italiana nel vagone. Gli altri erano tutti stranieri di colore, tutti sprovvisti di biglietto”. Si apre così il videoselfie postato oggi dal treno dalla senatrice spezzina della Lega Stefania Pucciarelli. “Il controllore, una volta arrivato nel vagone – ha racconta l'esponente del Carroccio –, mi ha chiesto il biglietto e poi se fosse tutto ok. Io gli ho detto che al momento andava tutto bene. Poi è andato dagli stranieri e a Novi Ligure li ha fatti scendere perché senza biglietto. Uno di loro è risalito velocemente a bordo. Poi il controllore è tornato da me e abbiamo parlato”.



Nel video quindi la senatrice racconta il colloquio col dipendente delle ferrovie. “Mi ha chiesto con quale partito fossi stata e eletta e si è sfogato spiegando che è impossibile lavorare così. Vagoni pieni di stranieri sena biglietto, spesso violenti, che si rifiutano di scendere. E loro hanno le mani legate. A volte chiamano la Polizia ma anche per gli agenti non è semplice agire. Mi ha spiegato che per assurdo a volte è necessario fermare i convogli ledendo i diritti di coloro che viaggiano con il biglietto e che magari devono andare al lavoro. Una situazione ingestibile”.



Di qui, l'attacco politico: “Bisogna ripristinare quella normalità stravolta dalle politiche della sinistra, che ha fatto invadere la nazione rendendola priva di confine e facendo entrare chiunque. Con la politica di Salvini invece porti chiusi e confini rispettati. Oggi con il governo dell'inciucio tra le due sinistre siamo punto a capo: confini aboliti e porte spalancate. E la situazione può solo peggiorare”. Insomma, per la senatrice Pucciarelli “urge tornare al voto e votare ancora Lega per dare dignità agli italiani onesti e che rispettano le leggi, per ripristinare i confini, per decidere chi può arrivare nella nostra nazione”. Il video è accompagnato da due righe di ironica riconoscenza: “Grazie Pd! Grazie Renzi! E ora grazie anche Giuseppi e ai Cinque Stelle”. Giuseppi rigorosamente con la 'i', come twittò Trump.

N. RE

21/10/2019 11:39:34