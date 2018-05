La Spezia - "Nel mondo senza frontiere e senza tutele voluto dal Pd e dall’Unione Europea non c’è spazio per la sicurezza sul lavoro. Il cordoglio per l’ennesima morte bianca non può durare una settimana e condurre a nulla di fatto. Il primo passo per ridare dignità e sicurezza al lavoro è rivedere completamente il Jobs Act, investire su una cultura della sicurezza fatta di formazione e maggiori controlli, e difendere il nostro mercato interno dal progetto europeo di abbassamento del costo del lavoro". Lo ha dichiarato la senatrice Stefania Pucciarelli (Lega), esprimendo la propria vicinanza e solidarietà alla famiglia e ai colleghi del lavoratore deceduto ai cantieri del Muggiano.



"Ho deciso – spiega Pucciarelli – di non unirmi questa mattina agli esponenti del Pd, che in maniera ipocrita e strumentale hanno manifestato in nome della sicurezza sul lavoro senza chiedere scusa per i provvedimenti, varati dal governo Renzi, che hanno contribuito sostanzialmente a diminuire la sicurezza e la dignità dei lavoratori. Il mio impegno nelle istituzioni per migliorare la situazione, e la mia vicinanza alla famiglia della vittima sono totali".

16/05/2018 14:35:45