La Spezia - Arrivano i primi dati per quel che riguarda il Senato della Repubblica. La prima proiezione SWG per La7 (copertura 12%) dà il Movimento 5 Stelle al 33%. Il Pd arriva al 18,7%, tallonato dalla Lega (17,3%). Seguono Forza Italia (14,1%) e gli altri partiti. M5S 33% PD 18.7% Lega 17.3% Forza Italia 14.1% Fratelli d’Italia 4.2% Liberi e Uguali 3.3% Più Europa 2.6% Potere al Popolo 1.3 Noi con l’Italia UDC 1.0 % Italia Europa Insieme 0.8% Civica Popolare 0.5% Casa Pound 0.8%

