La Spezia - Emergenza ponte a Borghetto Vara, i consiglieri della vallata chiedono l'intervento del Parlamento. Una querelle ormai in atto da otto anni che ha visto l'inaugurazione di un solo ponte, lo scorso marzo. Del secondo invece, tra rescissioni e inadempienze, ancora nessuna traccia. Come se non bastasse, arriva ora la notizia della riapertura del vecchio ponte, considerato inadeguato dal punto di vista idraulico secondo svariati rilievi tecnici e per il quale il consiglio comunale di Borghetto aveva richiesto la demolizione. E così, la paura di dover rivivere quel maledetto 25 ottobre 2011 riemerge sempre più tra i borghettini e non solo. La baricentricità del luogo in questione non può lasciare infatti indifferenti tutti gli altri comuni. Anas, Regione e Comune di Borghetto non sono stati in grado di fornire risposte sufficienti alle tante, troppe, preoccupazioni di abitanti e passanti: per questo motivo chiediamo che il parlamento italiano si faccia carico di questa grave problematica. Questione già visionata dal parlamentare Ligure Luca Pastorino, che nei prossimi giorni presenterà un'interrogazione per avere lumi sulla vicenda. Un'interrogazione già era stata presentata gli anni scorsi in Regione da parte del Consigliere Battistini, il quale si è detto disponibile a riprendere l'argomento con una nuova interpellanza. Ringraziando dunque sentitamente l'onorevole e il consigliere, registriamo anche con favore l'impegno dei consiglieri PD della vallata per portare all'attenzione dei propri rappresentanti nazionali - lo spezzino Andrea Orlando e gli altri membri del Governo - un tema non più rinviabile. L'Italia affonda nel maltempo e nell'incuria, siamo stufi di contare vittime e di dover vivere nel terrore quotidiano. Ora basta!



Borghetto Vara: Andrea Licari, Giovanna Ivani

Riccó del Golfo: Giacomo Cappiello, Nicola Brizzi, Fabio Resico, Carlo Mazza

Beverino: Francesco Pietrobono, Francesco Gianardi, Stefano Lambrosa

Follo: Francesco Spinetti, Emiliano Quaretti Luca Vaccaro, Francesca Chilosi

Pignone: Guido Morelli, Alessandro Cariola

Brugnato: Davide Natale, Cristina Bronzina, Roberto Madrignani

Sesta Godano: Davide Calabria

Bolano: Gianmarco Franchi

Redazione

26/11/2019 18:42:02