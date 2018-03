La Spezia - Queste elezioni politiche verranno ricordate per tre cose: le code, i famigerati bollini antifrode e un ritorno degli italiani alle urne. Guardando i flussi registrati alle 19 nei 32 Comuni della provincia spezzini la percentuale dei votanti è molto alta. Nel Comune capoluogo l'affluenza è parti al 60.42 per cento, il dato delle 13 segnava il 20.63 per cento.



In provincia da segnalare rimane il dato "record" di Pignone dove alle 19 si è recato il 72.26 per cento degli elettori, alle 13 l'affluenza era stata del 21.42 per cento. Di poco sotto, con il 68.17 per cento Riomaggiore che all'analisi delle primo pomeriggio risultava uno dei Comuni con la maggiore affluenza alle urne con il 29.35 per cento.



In tutta la provincia l'affluenza ha superato il 60 per cento in 21 Comuni. In nove si è registrata un'affluenza tra il 55 e il 59 per cento. A Brugnato si registra il dato più basso con il 48.3 per cento.

04/03/2018 19:40:23