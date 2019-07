La Spezia - Pessina Costruzioni, l'azienda deputata a costruire il nuovo ospedale della Spezia, starebbe per avviare la procedura di concordato. E' questa l'indiscrezione delle ultime ore, oggi ripresa anche da Il Sole 24 Ore. I vertici dell'azienda milanese avrebbero già incontrato un pool di banche creditrici per garantirsi la continuità. Il quotidiano economico cita proprio il cantiere spezzino come uno dei fronti maggiori di crisi, che avrebbe generato "una perdita di fatturato annua compresa tra i 30 e i 40 milioni".

Immediate le reazioni politiche in città. “Le notizie dell’attivazione della procedura di concordato per l’azienda Pessina ci preoccupa molto. I vertici si presentino in Commissione e Comune e Regione si scuotano dal torpore. Mai come adesso il nuovo ospedale del Felettino è a rischio.” Così Federica Pecunia, Pd, Guido Melley, LeAli a Spezia, Paolo Manfredini, Partito Socialista, Massimo Lombardi, Spezia bene comune e Paolo Liguori, Spezia bella, forte ed unita.



“Allo stallo in atto ora si aggiunge anche questa grave crisi aziendale. Un mix che può davvero compromettere la realizzazione del nuovo Ospedale. Mentre i vertici della Pessina dovranno relazionare nella prossima commissione consiliare lo stato della crisi e le azioni che intendono intraprendere per superarla, ci aspettiamo uno scatto dalla maggioranza che governa Comune e Regione. Si attivino in tutti i modi possibili per contribuire a superare questo stallo. La realizzazione del nuovo Ospedale è un’opera imprescindibile che non si può arrestare. Da parte nostra ci mettiamo a disposizione per un’azione politica comune di tutto il Consiglio Comunale nell’interesse dei cittadini della Spezia.”

REDAZIONE

24/07/2019 14:00:38