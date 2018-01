La Spezia - "Un supermercato per il fai da te all'area ex Sio? Un comune non può che seguire gli atti amministrativi. Mai ostacoleremo la bonifica e il recupero di quell’area che verte da tempo in condizioni difficili. Ma, comunque sia, non si tratta di un centro commerciale". Così, a margine della conferenza stampa sul bilancio preventivo presentata questa mattina a Palazzo Civico, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini risponde alla domanda sollevata da Cds. "E' grande distribuzione anche quella? No, tecnicamente è differente e comunque dobbiamo tenere conto che ci sono convenzioni firmate che non si possono stracciare. Non avete idea di quante rimostranze abbiamo già avuto, per alcune delle varianti al Puc decise. E poi siamo andati sul posto, la gente è contenta e faremo così. Considerate che le pertinenze sono regionali, il Comune non c'entra ma voglio ribadire che siamo molto attenti a tutte le esigenze, anche quelle del centro città che deve confrontarsi con Le Terrazze". Sulla possibilità che nella futura dismessa area di Vallegrande venga impiantato un centro di ricerca sull'energia nucleare, il sindaco attende novità: "Nei prossimi giorni se ne saprà di più, in Liguria ci sono due siti, il nostro è l'ex Ferrania. Di certo 1600 futuribili posti di lavoro fanno gola a tutti, a maggior ragione in questo momento di grave crisi occupazionale. Per il momento Enel è ancora al suo posto e sarà la stessa Enel a decidere innanzitutto il proprio futuro, che è fatto anche di nuovi investimenti".

30/01/2018 16:17:45