La Spezia - "Vogliamo rendere pubblico ciò che in realtà è già stato condiviso con tutti i segretari di circolo ormai da giorni. Infatti nel percorso che riteniamo indispensabile quanto urgente di condivisione dell’attuale situazione politica, abbiamo già convocato i segretari per mercoledì 4 luglio e successivamente all’assemblea nazionale, la direzione provinciale il 13 luglio". Lo scrivono Federica Pecunia Segretario Partito Democratico e Luca Del Bello presidente dell'assemblea provinciale in risposta a quanto dichiarato dal compagno di partito Davide Natale che lamentava l'assenza di risposta alle continue richieste per convocare un'assemblea.



"Nel frattempo - si legge nella nota - si favorirà una discussione più ampia con gli iscritti di quella che si può consumare in assemblea provinciale, formata dai soli delegati, attraverso le assemblee di tutti i territori aperte a chiunque voglia partecipare, le cui date verranno già decise e comunicate durante la riunione con i segretari di circolo".



"Per questo - proseguono - crediamo fermamente che solo coinvolgendo tutti si potrà discutere ulteriormente negli organismi con una base che arriva direttamente dai nostri militanti, favorendo così certamente la partecipazione a una assemblea che nei numeri elevati di cui è costituita ha già rischiato altre volte di non avere neppure il numero legale per svolgersi, evitando così una brutta figura".

"Solo attivando prima tutti - concludono - potremo ricevere spunti di discussione che siano utili a condividere un percorso per analizzare il passato e insieme costruire il futuro del partito".



30/06/2018 19:30:25