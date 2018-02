La Spezia - La campagna elettorale e le polemiche politiche non riposano mai, tantomeno sui social network. Stamani Federica Pecunia, capogruppo Pd in consiglio comunale e segretario provinciale del partito, ha scritto che all'interno della maggioranza spezzina "ormai si vota in anarchia" e ha accusato il vice sindaco Manuela Gagliardi, candidata alla Camera all'uninominale, di fare "le vendite promozionali dei beni comunali", aggiungend che a Spezia "le tasse non diminuiscono anzi si super tassa chi vuole investire nel turismo, e poi un taglio secco ai servizi di Atc".



Lesto anche il digitare dell'assessore regionale Giacomo Giampedrone, che su Facebook ha ringraziato Pecunia "per tutte le attenzioni che ci dedichi sempre" e ha giocato con il nome della candidata del centrodestra sentenziando: "Noi siamo carichissimi e in questi giorni ci sentiamo tutti 'giovani e Gagliardi' in vista del 4 marzo!".



"Tutto bene la campagna elettorale con la Paita capolista alla Camera? Sicuramente con questa scelta, così come in passato e alle ultime amministrative, andrete fortissimo. Per fortuna però dai che non hai il Ministro Orlando candidato a Spezia, altrimenti avresti dovuto correre anche per lui!", ha concluso Giampedrone.



REDAZIONE

11/02/2018 16:06:41