Pd primo partito in provincia, M5S non arriva al 10% mentre Fdi va oltre

La Spezia - Nonostante la sconfitta di Ferruccio Sansa, a spoglio ancora in corso il Partito Democratico si profila primo partito spezzino con il 22,93%. Subito dietro di due punti al momento c'è la Lega che con il suo 20,23% sta dando un importante contributo alla seconda vittoria di Giovanni Toti, in una coalizione nella quale la lista del presidente contribuisce con il 14,68% e Fratelli d'Italia cresce ancora arrivando al 10,39%. Forza Italia si ferma al momento al 4,85 mentre l'Udc non arriva al 2% (1,30).

Sul fronte opposto non raggiunge il 10% il Movimento 5 Stelle (8,34) – grande alleato di Sansa – mentre la lista del candidato presidente raccoglie il 7,90%. Decisamente più lontane invece Linea Condivisa Sinistra per Sansa con il 2,95 ed Europa Verde all'1,30%.

Vanno poco oltre Psi, +Europa e Italia Viva che sostenevano il candidato Massardo ma al momento non arrivano al 3% (2,32%). Intravede infine l'1% Alice Salvatore con il suo “Buonsenso” (0,98).

REDAZIONE

21/09/2020 20:12:42