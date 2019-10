La Spezia - Ieri sono scesi in piazza i sindacati con al seguito tantissimi cittadini per dire con forza che la città ha diritto al nuovo ospedale con una ripartenza dei lavori immediata, ad una sanità pubblica, e alla salvaguardia del mantenimento del posto di lavoro degli OSS. "Apprendiamo la volontà della ditta costruttrice di proseguire con i lavori, iniziati nuovamente proprio in queste ore - dicono dalla segreteria provinciale del Pd -. L’auspicio è che le istituzioni competenti (Regione, Provincia, Comune), oltre alle parole e alla presenza, proseguano con i fatti a dare consistenza alla riapertura del cantiere completo, in modo da concretizzare pienamente il progetto del nuovo ospedale. Saremo sempre disponibili a collaborare per la realizzazione di un’opera che abbiamo da sempre voluto, fondamentale per tutti i cittadini".

Redazione

26/10/2019 20:43:41