Pd, Natale: "La sanità è allo sbando. Chiedo di rinviare inizio lezioni e scuola"

La Spezia - "Quale rischio stiamo correndo? Né la Regione né l’asl chiariscono quali azioni stanno ponendo in campo per reagire a questa recrudescenza del virus. Gli ospedalizzati aumentano e l’asl cosa ha deciso di fare? Ha pensato (finalmente) a dividere le tipologie di ricoveri nei due ospedali o si naviga a vista? L’unico piano operativo sta nell’ordinanza che prescrive l’uso delle mascherine bei luoghi pubblici? Nel frattempo gli esami sanitari sono nuovamente bloccati. Oggi una persona che ho incontrato mi ha detto che non gli è stato possibile nemmeno chiedere un’ecografia. Esami senza data". Lo scrive in una nota il candidato al consiglio regionale Davide Natale che prosegue: " Sanità allo sbando e alle porte una nuova crisi che se non verrà gestita avrà effetti pesanti. Mi sento di fare un’ulteriore proposta. Presidente Toti rinvii l’inizio delle scuole a dopo le elezioni".

Non sottoponga ad inutili stress un sistema debole. Oggi non tutte le scuole sono allineate alle norme anti Covid e soprattutto perché tutte le scuole saranno seggi elettorali.

In momenti come questi serve la collaborazione, non serve nascondere la polvere sotto il tappeto.

Un rinvio di quindici giorni potrebbe aiutare tutti ad iniziare con maggiore serenità un anno scolastico che non si preannuncia per nulla semplice.

Redazione

05/09/2020 20:22:57