La Spezia - Massimo Lombardi, consigliere capogruppo di Spezia bene comune, ha presentato un'interpellanza relativa alla situazione in cui versa la Palestra nel verde del Monte Parodi. "Molti cittadini - scrive l'ex segretario provinciale di Rifondazione - mi hanno segnalato l'incuria in cui versa la palestra nel verde del Parodi, erbacce, rifiuti di vario genere, stato di degrado dei tavoli e dell'intera area. La suddetta palestra è meta di turisti e cittadini spezzini, luogo di socialità e promozione di uno sport sano e alla portata di tutta la cittadinanza". Lombardi interpella quindi "il Sindaco e l'Assessore competente affinché tale problematicità venga risolta".

