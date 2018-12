La Spezia - La deputata spezzina Raffaella Paita è stata nominata capogruppo del Pd in commissione Trasporti alla Camera. "E' un grande riconoscimento e una grande responsabilità, che cercherò di onorare al meglio, non abbassando mai la guardia e cercando di fare sempre e solo l'interesse dei cittadini. Un impegno che sento ancora più oneroso data la centralità del dibattito sulle infrastrutture e la necessità di contrastare le politiche del governo contro l’innovazione e la modernizzazione del Paese", scrive l'ex assessore regionale.

