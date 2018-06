La Spezia - "Mi pare che il dato sia inequivocabile e organico: siamo a parlare di una pesante sconfitta in tante città, compresa Sarzana". Dopo una mezza giornata di silenzio assoluto, il telefono squilla e dall'altra parte del capo c'è l'onorevole Raffaella Paita, chiamata a commentare un'altra domenica infausta per il Pd, l'ennesima di una lunga serie. L'Italia si colora di verde e di giallo e ormai i punti rossi iniziano a diventare pochissimi, anche in regioni storicamente legate alla tradizione di sinistra.



Un'altra legnata anche in una delle città simbolo. Avete sbagliato tutto?

"Mi ripeto, la sconfitta è schiacciante, il secondo turno è stato molto politicizzato ma in Liguria emergono due ulteriori elementi: da una parte, quella di Ponente, la constatazione che il modello Toti non ha funzionato. Modello Toti significa un solo uomo di Forza Italia sempre più vicino alla Lega. Si fermano ad Imperia, Bordighera, Alassio, Ceriale, Vallecrosia, oltre a Chiavari. A Levante si confermano le gravi difficoltà del Pd, più o meno come in Toscana, con l'aggravante che da noi, guardate il risultato di Sarzana, la sinistra si è presentata ancora una volta frammentata".



Come uscirne?

"Ritrovando slancio, vitalità, impegnandosi a cambiare l'impostazione al partito, partendo dal congresso. In questo momento non ci sono segnali positivi ma non si può prescindere da questo. Tocca non perdere la rotta, evitando come si è fatto di cadere in alleanze non coerenti con i nostri pensieri, come chi ci voleva al governo con i Cinque Stelle. Perchè si possono perdere le elezioni ma non la faccia".



La sinistra sembra ormai anacronistica agli occhi dell'italiano medio.

"Il giudizio politico si è velocizzato rispetto a prima. Ci sono cambi d'opinione repentini che toccano tutti. E' toccato a noi e mi sembra che oggi stia succedendo la stessa cosa al Movimento Cinque Stelle. E' l'isterismo dei social ma siccome la storia non si può fermare, bisogna imparare ad evolversi. Anche la comunicazione va di pari passo ma non credo che un rapporto diretto fra politica e cittadino non intermediato dai media sia per forza pericoloso. E' come si usano le cose e poi c'è il problema delle bugie che vengono dette".



Ha fatto discutere nei giorni immediatamente precedenti al voto l'ormai famoso post di Francesca Fontana, candidata consigliera con una lista che appoggiava Alessio Cavarra. Al di là del clima da campagna elettorale cosa ne pensa di quell'eventuale mal costume di un "sistema che ti sistema" che in generale vi viene contestato?

"Penso proprio che volesse dire altro e se così non fosse sarebbero comunque dichiarazioni non vere".



Sembra che non ci sia più alcun bisogno di sinistra in questa società. Si è smarrito l'elettorato o siete voi che avete perso la credibilità della vostra proposta?

"E' la prima volta da quando faccio politica che sembra che la nostra missione sia esaurita. Non è così: lavorare per fare crescere il paese è assolutamente attuale e valido. C'è un problema nazionale, europeo, addirittura occidentale: gli stati si stanno avvitando intorno ad una reazione aggressiva alla crisi economica. Viene votata un'alternativa che cavalca quel malessere ma non è minimamente interessata a risolvere i problemi della gente. Io credo nella gavetta, nello studio e nell'approfondimento, spero, anzi sono sicura, che torneranno ad essere motivi di vittoria: d'altro canto se le persone vogliono capire questo processo è da assecondare".



Meglio mettersi in un angolo ed aspettare tempi migliori?

"E' necessaria una risposta in sintonia con i bisogni della società. E nel frattempo vediamo come lavorano loro, saranno, esattamente come noi, giudicati per quello che sapranno fare. Guardate cosa stanno facendo con la sanità, guardate come stanno abbandonando questo territorio. Noi, dal canto nostro, dobbiamo pensare a riorganizzare il partito, facendo una moratoria sui capri espiatori. Ad ogni sconfitta ce n'è uno, è giunto il momento di dire basta di dare la colpa ai singoli. E' un problema di strategia. Renzi? Come vedete ai ballottaggi con o senza di lui si è perso ugualmente. Dobbiamo essere un partito che vuole recuperare la linea politica".



Alla neo-eletta Cristina Ponzanelli cosa si sente di dire?

"Che politicamente non condivido per nulla la linea della coalizione che l'ha sostenuta ma che a livello istituzionale, da deputata, sono a disposizione per qualsiasi cosa".

FABIO LUGARINI

25/06/2018 19:28:20