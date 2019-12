La Spezia - In merito alle polemiche delle opposizioni in merito alla vertenza Oss, il Sindaco Pierluigi Peracchini dichiara quanto segue: "La continua strumentalizzazione da parte delle opposizioni presenti sia in Consiglio Comunale alla Spezia, sia in Consiglio Regionale a Genova sulla pelle dei lavoratori degli Operatori Socio Sanitari è assolutamente da stigmatizzare. Forse la sinistra ha la memoria corta, ma quello delle OSS è un problema che hanno creato le politiche del centro sinistra e che adesso, anziché collaborare attivamente con la Regione e eventualmente sollecitare l’attuale governo in carica del loro stesso colore politico, scaricano il barile sulla Regione o sul Comune pur di fare campagna elettorale permanente ai danni degli stessi lavoratori. Quando si affrontano temi così delicati come quello del lavoro, ci vuole serietà e non superficialità. Siamo tutti impegnati a cercare una soluzione che li tuteli, come ha ribadito oggi ancora una volta l’Assessore regionale alla Sanità Viale, che ha avanzato la richiesta di parere alla Corte dei Conti in relazione alla possibilità di costituire un’azienda in house per l’assunzione dei 158 operatori spezzini dipendenti di Coopservice. Basta strumentalizzazioni, uniamoci per il bene dei lavoratori e delle loro famiglie".





Redazione

18/12/2019 19:00:48