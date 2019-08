La Spezia - Sarà Andrea Orlando il terzo componente della delegazione del Partito democratico che nelle prossime ore incontrerà i portavoce del Movimento cinque stelle per stabilire se sia possibile trovare un'intesa per la formazione del governo giallorosso.

Stando alle ultime notizie che rimbalzano da Roma le delegazioni che si incontreranno nel pomeriggio a Montecitorio dovrebbero infatti essere composte da tre persone, come stabilito nella trattativa condotta in mattinata tra i due partiti sulla composizione delle due squadre.



Oltre ai capigruppo di Camera e Senato di M5S e Pd - Patuanelli, D'Uva, Delrio e Marcucci - quindi il livello parlamentare, dovrebbe essere presente un esponente che rappresenta il livello politico del Movimento e dei Dem e per questi ultimi la scelta è ricaduta sul vicesegretario nazionale, lo spezzino Orlando. Il Movimento, invece, non ha ancora ufficializzato la presenza di un terzo componente all'incontro.

TH.D.L.

23/08/2019 13:40:59