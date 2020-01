La Spezia - Al termine del "conclave' "Oggi per un domani", 48 ore di incontri all'abbazia di San Pastore, a Contigliano, vicino a Greccio (Rieti) una certezza c'è: il Partito democratico proporrà al governo il suo “Piano strategico” per l’Italia che punta a raggiungere cinque obiettivi, che ruotano attorno a quattro pilastri: crescita e ambiente, lavoro, conoscenza e comunità. Fra i diversi interventi, anche quello del vice-segretario Andrea Orlando: "Avverto il rischio che se non definiamo le riforme che vogliamo fare il riformismo faccia la fine di quelle monete sudamericane, diventando un elemento inflazionato oppure definito nei termini della sola geolocalizzazione. Incominciamo a mettere in fila le riforme che vogliamo fare, dicendo il fine che ci prospettiamo che secondo me è far scendere la paura ad un livello che sia compatibile con la democrazia liberale socialmente orientata. Il regalo migliore ricevuto dai nostri padri e che dobbiamo lasciare ai nostri figli. Se la paura scende avremo avuto successo, se sale avremo fallito".



"La paura nasce dalle diseguaglianze - ha continuato Orlando -, dalla rapidità dei cambiamenti, soprattutto se affrontati in solitudine. La prima conseguenza è che ai nostri alleati dobbiamo dire che l'angoscia è forte e l'antipolitica la alimenta: sono una forza di governo e bisogna che ci rinuncino. E poi un paese che non cresce ha più paura del futuro. Cosa possiamo fare? Alle imprese bisogna dire che non ci sono le condizioni per uno shock finanziario perchè faremmo più debito pubblico lasciandolo sulle spalle delle prossime generazioni. Quello che possiamo fare è ridurre il cuneo burocratico. Abbiamo messo tanti soldi sugli investimenti verdi e questa è una parte che facciamo. Inseriamo tanti giovani nativi digitali nella pubblica amministrazione e ci poniamo l'obiettivo di essere il primo paese nella digitalizzazione della pa a livello europeo. Oggi l'Italia è l'unico paese che ha digitalizzato una parte del processo. Facciamo delle graduatorie, perchè ci sono enti che funzionano ed enti che non funzionano. Inconciamo ad affiancare al dissesto economico, il concetto di dissesto organizzativo. Lo Stato può valorizzare meglio le sue partecipazioni.



E ancora: "Io ho fatto il Ministro dell'ambiente per un anno. Vi faccio un esempio: Enel scriveva alla commissione europea dicendo che l'obiettivo di riduzione delle emissioni era troppo alto rispetto alle indicazioni che il governo dava. Il rischio forte è che il ritorno dello Stato sia per caricarsi sulle sue spalle le società cotte. Diamoci un obiettivo, allora: possiamo distinguere fra capitali pazienti e capitali speculativi nel peso delle società. Negli altri paesi si sta cercando di fare così, per dare un respiro più duraturo agli investimenti. La crescita non basta, è la redistribuzione l'altra parte: noi siamo il paese più diseguale fra i vari paesi europei. Lotta all'evasione innanzitutto ma non si deve rinunciare alla leva fiscale. La verifica va fatta anche con altri alleati di governo, che non siano soltanto i Cinque Stelle".



Orlando chiude così: "La transizione ecologica è la grande leva per il futuro ma ad oggi non siamo visti come un punto di riferimento perché non siamo credibili. Da cinque anni sul tavolo c'è una legge sul consumo del suolo che è ferma anche con questa legislatura. Superiamo lo scoglio ideologico secondo cui queste cose da fare siano in contrapposizione con la competitività del paese. Chi lo ha fatto oggi è meno diseguale e funziona meglio. Bisogna mettere in discussione il modello di sviluppo: il modo in cui è organizzato il lavoro è causa dell'angoscia. Dobbiamo smetterla di dire che i soldi per quota 100 e reddito di cittadinanza sono buttati via: semmai che si possono usare meglio. Perchè non possiamo pensare ad una fuoriuscita graduale del lavoro in vista del progressivo aumento dell'età occupazionale? I cambiamenti fanno più paura se si è da soli. Abbiamo sbagliato a tagliare sulla partecipazione, dobbiamo investire su questo altrimenti la gente sta davanti al computer e pensa che sia quella la partecipazione. Facciamo come la Germania: cancellierato, sfiducia costruttiva, macro-regioni".

Redazione

17/01/2020 13:13:17