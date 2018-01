La Spezia - Possibile si unisce al coro di sdegno che in queste ore si sta alzando dopo le croci celtiche dipinte sulla serranda della sede del Partito Democratico di Melara. "Un episodio inaccettabile, da non sottovalutare, che fa seguito al gravissimo atto fascista e razzista verificatosi nella sede della CGIL di Ceparana: da tutto ciò nasca una seria riflessione collettiva, affinchè questa preoccupante onda nera possa essere cancellata. Al Partito Democratico e ai suoi iscritti esprimiamo vicinanza e solidarietà", dichiarano i civatiani spezzini. Foto: Andrea Licari, referente provinciale Possibile

