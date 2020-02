La Spezia - "Ho presentato un'interpellanza per chiedere al sindaco Pierluigi Peracchini se per il periodo di aprile-agosto abolisca la tassa di soggiorno per sostenere le attività imprenditoriali in questo momento di difficoltà per il nostro Paese a causa del coronavirus. Auspico che il sindaco tenga in considerazione questa mia richiesta". Lo afferma la consigliera comunale del Pd, Dina Nobili.

Redazione

28/02/2020 14:12:14