Nobili (Pd): "Reparti sporchi, Regione permetta nuove assunzioni del personale pulizie"

La Spezia - Una notizia che non è una notizia ma non ci si dovrebbe mai abituare a certe negatività. E così Dina Nobili, consigliera di minoranza in quota Pd, porta il vecchio ospedale Sant'Andrea ancora una volta in consiglio comunale con un'interpellanza fresca di deposito nella quale denuncia la situazione del nosocomio di Via Vittorio Veneto: "Numerosi cittadini, che hanno avuto bisogno per loro stessi o per i loro cari di ricovero presso il nostro ospedale, mi hanno segnalato sporcizia nel reparti a tal punto da pulire loro stessi gli oggetti presenti nelle stanze di ricovero. In un luogo come un ospedale dovrebbe essere di primaria importanza la pulizia, per non contrarre infezioni che spesso sono sempre presenti e in alcuni casi creano ad un paziente un danno elevatissimo per la salute". Si legge ancora nella nota diretta al sindaco Peracchini e all'assessore Medusei: "Premettendo che i lavoratori addetti alle pulizie cercano di fare il loro meglio, facendo ore di lavoro in eccesso coprendo turni massacranti con un solo lavoratore, interpello il sindaco e l'assessore competente affinché possa trovare una soluzione con la Regione Liguria per assunzioni di personale addetto alle pulizie".

09/10/2018 22:27:53