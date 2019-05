La Spezia - "Sfoglio i social e mi imbatto in un post che riprende una premiazione. Non mi sembra possibile. Capisco che l’occasione fosse ghiotta: essere il cerimoniere con la senatrice e la deputata. Ma se non ricordo male il signor Bardelli non aveva detto che avrebbe smesso

i panni di sindacalista, vista la recente promozione in Atc... Purtroppo la smania di apparire l'ha tradito ed eccolo mentre premia due giovani studenti".

Lo scrive in una nota la consigliera comunale del Pd Dina Nobili, facendo riferimento a un post pubblicato da Franco Bardelli, dipendente dell'azienda locale di trasporti promosso tra i dirigenti tra le critiche dei colleghi sindacalisti, in quanto segretario provinciale Faisa Cisal. Dopo le polemiche era stato annunciato l'addio al sindacato da parte di Bardelli, ma c'è chi solleva dubbi sul mantenimento di questa promessa.

"Anche quest'anno la Cisal ha partecipato alla manifestazione degli ex allievi del Nautico di La Spezia realizzando due borse di studio andate a due ragazzi meritevoli dell'istituto Cappellini Sauro. Un personale ringraziamento alla Senatrice Pucciarelli e all'Onorevole Gagliardi per essere state al nostro fianco in questo importante momento", ha scritto Bardelli su Facebook, allegando due fotografie della premiazione.



"Chiederò lumi in commissione anche perché erano stati proprio gli amministratori di Atc esercizio a garantire il superamento del ruolo di sindacalista", conclude Nobili.

REDAZIONE

29/05/2019 13:21:49