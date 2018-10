La Spezia - Sabato 6 ottobre alle 17.30 in via Podenzana 8 a Migliarina verrà inaugurata la sede della Fondazione "Giorgio Amendola" della Spezia. La Fondazione custodisce e conserva il patrimonio materiale, storico e ideale del movimento operaio e delle forze progressiste del territorio spezzino ed è intitolata ad uno dei più importanti dirigenti del Partito Cominista Italiano, che tra l’altro era molto legato alla città. Il programma dell'inaugurazione prevede il ricordo della figura di Giorgio Amendola da parte di Francesco Giasi, direttore della Fondazione Gramsci, la lettura di alcuni brani tratti dai libri di Amendola “Un’Isola” e “Una scelta di vita”, interpretati dall’attore Matteo Di Somma, della Compagnia degli Scarti. Porteranno i saluti Ugo Sposetti, presidente dell’associazione Berlinguer, e Andrea Orlando, presidente del consiglio di indirizzo della Fondazione Amendola. La cittadinanza è invitata a partecipare

