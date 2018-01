La Spezia - "Il voto contrario del sindaco e della maggioranza del consiglio comunale spezzino alla mozione che chiede di vietare gli spazi pubblici per manifestazioni neo fasciste è un fatto grave.” Così la Camera del lavoro della Spezia in una nota. Prosegue il comunicato: “In un momento in cui i segnali di rigurgito neo fascista si moltiplicano nel Paese e nel nostro territorio, basti pensare alle scritte neo naziste contro la sede Spi Cgil di Ceparana e la sede Pd di Melara, la maggioranza di centro destra manda ai cittadini un segnale brutto e preoccupante che, nella migliore delle ipotesi, ha il sapore amaro della sottovalutazione del problema. Spezia è la città della Resistenza, degli scioperi del '44, di Exodus e non può in alcun modo essere il teatro di manifestazioni di piazza di forze che si ispirano al neo fascismo e neo nazismo. Da parte nostra continueremo a tenere alti valori della Resistenza e della Costituzione repubblicana e a denunciare pubblicamente ogni tentativo di propaganda fascista e razzista.

