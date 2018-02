La Spezia - Per la nostra città il mondo della ricettività turistica è diventato sinonimo di tante cose direi per lo più positive.

Dagli investimenti in riqualificazioni edilizie di immobili di proprietà (che evidentemente non rappresentano solo un miglioramento estetico e funzionale contro il rischio di degrado in una città dove i dati censiti ci dicono che tanti sono, o forse possiamo dire erano, gli immobili di proprietà disabitati); un vero e proprio vettore di ridistribuzione della ricchezza, si da lavoro a imprese edili del territorio e si rivitalizzano anche quei quartieri fra i più “depressi dal punto di vista economico”, si fanno conoscere le nostre “bellezze” a volte nascoste e grazie a questo modello turistico in continua espansione (bastino i numeri delle nuove aperture per l’anno 2017) non solo a La Spezia ma almeno in tutta Europa si produce un vero e proprio impulso positivo per tutte quelle attività commerciali che altrimenti non potrebbero intercettare un surplus di clientela permettendone di fatto la sopravvivenza.



Ma l’amministrazione il Sindaco Peracchini e l’Assessore al Turismo Paolo Asti pare vogliano opporsi a tutto questo imponendo un aumento del 100 % della imposta di soggiorno, questo senza dimostrare alcun impegno o proposta in merito.

Io invece una proposta la voglio fare e mettere a disposizione della città, chiarisco subito che non si tratta di un'invenzione, ma di una buona pratica amministrativa che il Comune di Genova ha messo in atto l’8 giugno 2017 siglando un'intesa con uno dei più importanti vettori internazionali del settore allo scopo di sgravare l’ente pubblico dai costi di riscossione del tributo e creando un grande vantaggio per gli operatori che non dovrebbero più calcolare e quindi trasferire quanto dovuto al Comune e garantendo la certezza del gettito della suddetta imposta.



Invece di fare cassa sulle spalle di tanti piccoli operatori del settore si mettano in campo politiche di sviluppo e incentivo per un settore così importante per il nostro territorio.



Considerazione puramente politica: tutto mi sarei aspettato da una amministrazione di centro destra tranne una manovra vessatoria di raddoppio di una imposta che anche dal punto di vista strettamente economico va contro a qualunque principio di libero mercato e libera concorrenza.



Sindaco: non credo di doverle spiegare io le differenze fra la nostra amata città e una città d’arte come può essere Firenze..che lei ha citato.. e nemmeno a ricordarle di quale storica notorietà internazionale goda. Noi abbiamo un patrimonio altrettanto valido ma fatto di un infinità di “meraviglie” sparse in tante realtà che compongono il nostro territorio..abbiamo solo bisogno di potervi ospitare turisti da tutto il mondo (come oggi già accade) per farglieli scoprire.

IACOPO MONTEFIORI

02/02/2018 17:53:10