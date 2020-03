Michelucci e Salvatore: "Subito assunti i 158 oss"

La Spezia - "Toti lavori per far assumere i 158 oss di Coopservice e si affidi alle mobilità di coloro che vogliono rientrare all'Asl 5.

In un momento di grande emergenza come quello che stiamo vivendo anche sul nostro territorio, quando giustamente a livello nazionale si decidono assunzioni di medici in deroga alle procedure ordinarie, quando il personale sanitario è allo stremo e sottoposto a turni massacranti, l'assunzione di questi Oss diventa una necessità. Dobbiamo attingere a tutte le risorse disponibili perché preziose in questo particolare momento e contemporaneamente chiudere una vicenda annosa per tanti lavoratori e famiglie. Credo che il presidente Toti debba accogliere questa richiesta e adoperarsi al più presto per renderla operativa". Parole di Juri Michelucci, consigliere regionale di Italia Viva, più o meno sullo stesso tenore di quanto affermato da Alice Salvatore, capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Regione Liguria: "L’emergenza Coronavirus ci aiuta a riscoprire il valore della Sanità pubblica e dello Stato. È importante ora, finalmente, capire i gravi errori che derivano dalla politica di risparmio economico e di svendita del nostro patrimonio sanitario e socio-sanitario al privato. In Liguria in 20 anni, i posti letto nella Sanità pubblica sono passati da 8.500 a poco più di 5.000 e ora ne sentiamo tutti sulla nostra pelle il valore. Abbiamo sempre detto che il paziente non è un cliente e la sanità privata convenzionata non serve proprio a niente in ambiti di urgenza e in troppi oggi se ne rendono conto. Abbiamo anche aperto gli occhi a tutti coloro che reputavano OSS, infermieri e medici come dei “costi”, da diminuire, da cancellare. Già, proprio gli operatori socio-sanitari. È la categoria per la quale abbiamo portato avanti non poche battaglie in Consiglio regionale. Ora più che mai serve anche il loro contributo. Alla Giunta diciamo: assumete subito i 158 oss della Coopservice nell'Asl 5 spezzina, internalizzandoli. Le esternalizzazioni fanno parte del processo di privatizzazione che priva il cittadino di servizi di qualità e alla portata di tutti".

Redazione

15/03/2020 15:54:16